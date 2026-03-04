В центре Ростова обрушилась крыша доходного дома Севастопуло

В Ростове-на-Дону обрушилась крыша доходного дома Елизаветы Севастопуло. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЧП случилось в ночь на 2 марта.

Дом №63 в Университетском переулке имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его внесли в соответствующий перечень в 2023 году. С 28 августа 2025 года на объекте, судя по его паспорту, ведутся реставрационные работы. Завершить их планируется 12 февраля 2027 года.

«Любой дом через пять лет такого небрежного отношения сначала превращается в заброшенный, а потом в аварийный. Как правило, все заканчивается пожаром, из-за того, что в здании часто собираются бездомные»,—прокомментировал «Ъ-Ростов» председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кожин.

Он отметил, что для любого объекта культурного наследия ситуация с многочисленными этапами согласования планируемых работ является патовой. Пока проект окончательно утвердят, здание совсем придет в негодность.

«Яркий пример — дом Ивана Парамонова, на Социалистической. Долгое время рассматривался вопрос о сохранении и реставрации дома. Но в ходе экспертизы выяснилось, что эти работы провести невозможно. Из-за этого начал происходить обвал стен и перекрытий»,— добавил Александр Кожин.

Мария Хоперская