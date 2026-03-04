Из-за ограничений в аэропорту Сочи семь рейсов ушли на запасные аэродромы

В аэропорту Сочи семь самолетов отправились на запасные аэродромы, 25 рейсов задержали. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ограничения носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представители аэропорта подчеркнули, что в терминале сохраняется спокойная обстановка. Все службы предприятия работают в усиленном режиме и координируют действия для стабилизации расписания. Специалисты дополнительно установили 128 лавочек в зонах ожидания, чтобы увеличить количество посадочных мест для пассажиров. Сотрудники обеспечили соблюдение температурного и санитарного режима в пределах действующих нормативов, а возле санитарных зон разместили фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Также специалисты организовали работу бесплатной комнаты матери и ребенка, где пассажиры с детьми могут находиться в комфортных условиях. Круглосуточную помощь оказывают сотрудники стойки информации в секторе B2, которые консультируют по вопросам вылетов и пересадок. Руководство аэропорта усилило работу колл-центра: операторы принимают обращения по телефону 8 800 301 19 91 и предоставляют актуальные данные о статусе рейсов.

В пресс-службе уточнили, что после снятия ограничений воздушные суда вернутся в Сочи, где специалисты обслужат их в порядке очередности и отправят по городам назначения. Авиакомпании направляют пассажирам обновленную информацию по контактам, указанным при бронировании билетов.

В аэропорту призвали пассажиров с пониманием отнестись к временным ограничениям и соблюдать порядок в зонах ожидания. Администрация попросила не занимать сидения вещами и багажом, а также уступать места пожилым людям, женщинам и пассажирам с детьми.

Ранее на курорте ввели статус «Атака». Власти сообщили, что тревога не является учебной и требует немедленного реагирования. Специалисты рекомендовали жителям и гостям укрываться в помещениях без окон или в заглубленных пространствах, покинуть набережные и открытые участки и дождаться официальной отмены сигнала «Внимание всем!». Профильные службы напомнили, что публикация фото- и видеоматериалов работы ПВО и специальных подразделений запрещена, поскольку это может осложнить оперативную деятельность и создать дополнительные риски.

Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки и координируют действия для обеспечения безопасности населения. В случае чрезвычайной ситуации специалисты рекомендуют обращаться по номеру 112.

Мария Удовик