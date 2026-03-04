На Кубани выделят 270 млн рублей на овощеводство в 2026 году

В Краснодарском крае выделят около 270 млн руб. федеральных и региональных средств на поддержку овощеводства в 2026 году. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка во время участия в аграрном форуме «Овощевод России», который проходит с 3 по 5 марта в Динском районе, сообщает пресс-служба администрации региона.

Кубань продолжает укреплять позиции крупнейшего в России производителя овощных культур. В 2025 году Краснодарский край произвел около 1 млн т овощей и картофеля, увеличив показатели на 3% по сравнению с предыдущим годом. Производство наращивается как в открытом грунте, так и в тепличных комплексах.

Андрей Коробка отметил, что в последние годы овощеводство привлекает инвесторов, которые активно вкладываются в создание комплексов полного цикла — от выращивания до фасовки. Один из таких проектов реализует компания «Салаты с моря» в Новороссийске, где строится масштабное предприятие по выращиванию овощной продукции в открытом и защищенном грунте. Объем инвестиций составляет 420 млн руб., завершение проекта планируется в 2026 году.

Алина Зорина