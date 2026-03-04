В Москве прошла премия «Агроинвестор года — 2025»

Престижная отраслевая премия «Агроинвестор года — 2025», организованная одноименным федеральным журналом, завершилась в Москве. Церемония награждения прошла в отеле «Континенталь».

Фото: freepik.com

Лауреатами премии стали 17 финалистов, среди которых — предприятия агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» победил в номинации «Запуск года» с проектом по роботизации сборочных линий на производстве сыра (решение освобождает работников от монотонных задач, позволяя им сосредоточиться на более сложных и творческих задачах, связанных с аналитикой, управлением качеством и технологическим сопровождение процессов).

Спецприз в номинации «Выбор редакции» за активное медийное присутствие получил отраслевой союз «Союзмолоко». Спецприз в этой же категории вручили администрации Курской области за позитивную динамику вопреки обстоятельствам. Человеком года признан генеральный директор АО «Август» за создание инновационного научно-исследовательского центра в сфере растениеводства. Топ-менеджером года стала генеральный директор компании «РОСТ» за успехи в производстве органических овощей.

Жюри премии, состоящее из 11 независимых отраслевых экспертов, оценивало заявки номинантов по строгой системе, включающей несколько этапов голосования. В жюри вошли представители научного и отраслевого сообществ, такие как Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, Центр научно-технологического прогнозирования НИУ ВШЭ, Центр международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС и другие.

Премия «Агроинвестор года» вручается уже в пятый раз и направлена на популяризацию современного предпринимательства в сельском хозяйстве, выявление эффективных моделей управления и привлечение внимания к ярким инициативам в агробизнесе. Ранее агрохолдинг «СТЕПЬ» уже становился финалистом и лауреатом этой премии. В 2023 году компания вошла в шорт-лист нескольких номинаций и получила главный приз в категории «Социально-ответственная инициатива» в экологическом направлении.

«Для нас эта награда — признание нашей системной работы по технологической модернизации производства. Роботизация — это шаг к созданию современной и устойчивой производственной модели»,— отметила PR-директор агрохолдинга «СТЕПЬ» Ирина Грузинова.