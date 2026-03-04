Путешественники ищут новые берега

Правительство рекомендовало туристам воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт. Туроператоры вынуждены приостановить продажу путевок, вернуть клиентам деньги или перебронировать отдых на другие направления. Куда направится спрос? И вырастут ли цены?

По данным сервиса Level.Travel, доля Объединенных Арабских Эмиратов и стран Ближнего Востока в общем числе туров на март и апрель составляет 17%. Объемы бронирования оставались стабильными, а в соцсетях, несмотря на обстановку, вирусились ролики о безопасности региона для туристов. Сейчас в страны из запрещенного списка нельзя будет забронировать тур даже на осень, отмечает гендиректор туркомпании «Маг-Тур» Ирина Сидина: «Сейчас действует аннуляция без штрафов: клиент может либо вернуть деньги, либо перебронировать поездку на любое направление и любые даты.

Но для бизнеса это крайне тяжелая ситуация. Даже для нас, турагентов, издержки оказываются значительными: по закону мы обязаны возвращать клиентам 100% стоимости тура, при этом банки взимают высокие комиссии за каждый возврат средств физическим лицам. В итоге агентства несут серьезные убытки по каждому туру. Для туристического бизнеса такие мировые потрясения фактически становятся катастрофой».

Значительная часть турпотока готова рассматривать для отдыха азиатские направления: Таиланд, Вьетнам и Китай. Именно КНР он будет выполнять роль основного транспортного хаба, вместо ОАЭ, Катара и Омана, говорят представители индустрии. В нынешнем зимнем сезоне между Россией и Китаем выполняются 239 рейсов в неделю. Пока этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос, считает генеральный директор агентства «Туромания» Татьяна Петрова: «Туристы, у которых были забронированы поездки в Египет на весну и даже на май-июнь, уже задаются вопросом, насколько это безопасно. Пока сохраняется возможность аннулировать туры с минимальными штрафами, многие считают это самым надежным выходом и перебронируются на Турцию.

Активно рассматривают и страны Азии. Китай во многом взял на себя ту нагрузку, которую раньше обеспечивал Дубай: если прежде туристы летали с пересадками через Дубай, то теперь всё чаще выбирают маршруты через Китай. Это Шанхай, Пекин и другие азиатские направления, включая Вьетнам. При этом нередко перелеты через Китай оказываются даже выгоднее, чем прямые рейсы».

Стоимость туров значительно выросла из-за авиабилетов, по данным Ассоциации туроператоров России, закрытие неба над Ближним Востоком привело к тому, что отдых на Шри-Ланке, Индонезии и Мальдивах подорожал до 70%. Сейчас билетов на острова со стыковкой в Стамбуле практически нет, как и на прямые рейсы, констатирует директор турфирмы «Пантеон» Анатолий Гаркушин: «Прямые рейсы "Аэрофлота" на Мальдивы сейчас практически заполнены, поскольку альтернативных маршрутов почти не осталось. На Сейшелы также наблюдается дефицит мест на прямых рейсах. Существенно выросли цены на перелеты и не только у "Аэрофлота", но и у других авиакомпаний, которые продолжают выполнять рейсы. Из наиболее востребованных направлений сейчас — Мальдивы, Сейшелы, в меньшей степени Маврикий, а также Шри-Ланка и Египет. Небольшой спрос появляется и на европейские направления в преддверии летнего сезона».

Часть турпотока переориентировалась на внутренние направления. Количество бронирований в отечественных отелях увеличилось на 56% за три дня, рассказали “Ъ FM” в «Яндекс Путешествиях». В топ направлений для весеннего отдыха традиционно вошли Москва и область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Юлия Савина