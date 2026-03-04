«Горячую линию» с мэром Новороссийска остановили в связи с атакой беспилотников

В Новороссийске приняли решение остановить «горячую линию» с главой города и заместителями из-за атаки БПЛА. Об этом уведомил Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Горячая линия», где граждане могли задать свои вопросы представителям администрации, должна была проходить с 17:00 до 18:00 4 марта. В настоящее время в Новороссийске действует режим атаки беспилотников, вследствие чего многоканальный телефон решили закрыть.

«Уважаемые жители! В связи с текущей напряженной ситуацией в городе вынужден "Горячую линию" остановить. Новую дату сообщу позже»,— заявил Андрей Кравченко.

София Моисеенко