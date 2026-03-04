В Новочеркасске возбудят уголовное дело из-за плохого состояния дороги

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за неудовлетворительного состояния дороги в Новочеркасске, сообщает пресс-служба ведомства. Региональное управление СК проводит процессуальную проверку.

«Более 10 лет автомобильная дорога на улице Ульяны Громовой, соединяющая город со станицей Красюковской, разрушается, на ее поверхности образовались многочисленные ямы. В результате проезд транспортных средств, в том числе машин экстренных служб и автобусов, представляет опасность для участников дорожного движения. Проведение работ по грейдированию полотна разрешению ситуации не способствует, в период выпадения осадков оно размывается. Отмечается, что также в районе в непригодном состоянии находится один из мостов. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева