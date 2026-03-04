Над Черным морем сбили три БПЛА

С 8:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, три беспилотника специалисты ПВО уничтожили над акваторией Черного моря. Наибольшее количество целей специалисты зафиксировали над территорией Республики Крым — 27 аппаратов. Еще 16 дронов специалисты ликвидировали над акваторией Азовского моря, 14 — над территорией Краснодарского края, девять — над Белгородской областью. Система ПВО уничтожила по два беспилотника над Калужской, Кировской и Курской областями, а также один — над Республикой Марий Эл.

Ранее власти Сочи ввели статус «Атака». Сирены предупредили жителей и гостей курорта о повышенной угрозе. Глава города Андрей Прошунин уточнил, что тревога не носит учебный характер и требует немедленного реагирования.

Специалисты рекомендовали гражданам укрываться в помещениях без окон или в заглубленных пространствах, покинуть набережные и открытые участки, а также дождаться официального сообщения об отмене сигнала «Внимание всем!». Профильные службы подчеркнули, что публикация фото- и видеоматериалов о работе ПВО и специальных подразделений недопустима, поскольку это может осложнить оперативную деятельность.

Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки и координируют действия для обеспечения безопасности населения. В случае чрезвычайной ситуации специалисты рекомендуют обращаться по телефону 112.

Мария Удовик