Над Крымом и Кубанью сбили 41 БПЛА

Над территориями Краснодарского края и Республики Крым суммарно сбили 41 беспилотник. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани со ссылкой на Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 16:00 мск. Всего над Россией в это время сбили 76 украинских беспилотников. Из них 27 БПЛА ликвидировали над Республикой Крым, над акваторией Азовского моря — 16, над Краснодарским краем — 14, над акваторией Черного моря — три.

Алина Зорина