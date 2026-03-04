Министр войны США Пит Хегсет ответил на вопросы журналистов о конфликте с Ираном. Он заявил, что американская армия побеждает, пообещал, что контроль над иранским воздушным пространством будет установлен в течение недели, и сообщил о проверке инцидента с ударом по школе для девочек в Иране. Подробнее — в подборке «Ъ».

Министр войны США Пит Хегсет





Об успехах США США побеждают в ходе военной операции в Иране.

Подлодка США подбила в Индийском океане иранский военный корабль, который считал себя в безопасности в международных водах. Это первый случай поражения вражеского корабля американской торпедой со времен Второй мировой войны. «Как и в той войне, мы сражаемся за победу».

Главу иранского военного подразделения, который отвечал за организацию убийства Дональда Трампа, выследили и убили. Трамп «смеется последним».

Средства ПВО США и наших союзников имеют большой запас прочности, мы можем поддерживать боевые действия столько, сколько потребуется.

США расследуют информацию об ударе по школе для девочек в Иране.

Перехват запущенной в Иране ракеты в Турции не приведет к применению 5-й статьи НАТО.

США активно применяют в Иране вооружения с ИИ.

Израиль и США атаковали Иран. Пятый день Читать далее Общее число уничтоженных США иранских военных кораблей, включая подлодку, превысило 20.

США вывели более 90% военных со своих военных баз на Ближнем Востоке из зоны досягаемости иранских ударов.

США не планировали вести честный бой против Ирана, так и должно быть.

Тысячи иранских ракет и дронов были перехвачены и уничтожены.

США не пришлось вводить войска в Иран при проведении операции. О дальнейших планах Больше бомбардировщиков и больше истребителей прибудут сегодня на Ближний Восток для ударов по Ирану.

США и Израиль получат полный контроль над иранским воздушным пространством менее чем за неделю.

Грядут новые волны атак по Ирану, мы только начали.

США будут использовать в Иране неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб.

Единственным ограничением военной операции США в Иране является достижение Трампом конкретных целей ударов.

США начнут наносить больше ударов вглубь Ирана. Об Иране Тегеран не планировал заключать с США ядерную сделку.

У Ирана не получится нас «пережить».

Иран больше не может осуществлять массовые пуски ракет. Об РФ и КНР Россия и Китай не играют существенной роли в конфликте США с Ираном.

Операция США против Ирана проводится из-за его ядерной программы, а не из-за отношений с РФ и КНР.

