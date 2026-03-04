Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Мы только начали!»

Глава Пентагона об атаках по Ирану, сбитой ракете над Турцией и подбитом иранском корабле

Министр войны США Пит Хегсет ответил на вопросы журналистов о конфликте с Ираном. Он заявил, что американская армия побеждает, пообещал, что контроль над иранским воздушным пространством будет установлен в течение недели, и сообщил о проверке инцидента с ударом по школе для девочек в Иране. Подробнее — в подборке «Ъ».

Фото: Konstantin Toropin / AP

Об успехах США

  • США побеждают в ходе военной операции в Иране.
  • Подлодка США подбила в Индийском океане иранский военный корабль, который считал себя в безопасности в международных водах. Это первый случай поражения вражеского корабля американской торпедой со времен Второй мировой войны. «Как и в той войне, мы сражаемся за победу».
  • Главу иранского военного подразделения, который отвечал за организацию убийства Дональда Трампа, выследили и убили. Трамп «смеется последним».
  • Средства ПВО США и наших союзников имеют большой запас прочности, мы можем поддерживать боевые действия столько, сколько потребуется.
  • США расследуют информацию об ударе по школе для девочек в Иране.
  • Перехват запущенной в Иране ракеты в Турции не приведет к применению 5-й статьи НАТО.
  • США активно применяют в Иране вооружения с ИИ.

  • Общее число уничтоженных США иранских военных кораблей, включая подлодку, превысило 20.
  • США вывели более 90% военных со своих военных баз на Ближнем Востоке из зоны досягаемости иранских ударов.
  • США не планировали вести честный бой против Ирана, так и должно быть.
  • Тысячи иранских ракет и дронов были перехвачены и уничтожены.
  • США не пришлось вводить войска в Иран при проведении операции.

О дальнейших планах

  • Больше бомбардировщиков и больше истребителей прибудут сегодня на Ближний Восток для ударов по Ирану.
  • США и Израиль получат полный контроль над иранским воздушным пространством менее чем за неделю.
  • Грядут новые волны атак по Ирану, мы только начали.
  • США будут использовать в Иране неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб.
  • Единственным ограничением военной операции США в Иране является достижение Трампом конкретных целей ударов.
  • США начнут наносить больше ударов вглубь Ирана.

Об Иране

  • Тегеран не планировал заключать с США ядерную сделку.
  • У Ирана не получится нас «пережить».
  • Иран больше не может осуществлять массовые пуски ракет.

Об РФ и КНР

  • Россия и Китай не играют существенной роли в конфликте США с Ираном.
  • Операция США против Ирана проводится из-за его ядерной программы, а не из-за отношений с РФ и КНР.

Эрдни Кагалтынов

