«Мы только начали!»

Глава Пентагона об атаках по Ирану, сбитой ракете над Турцией и подбитом иранском корабле
Министр войны США Пит Хегсет ответил на вопросы журналистов о конфликте с Ираном. Он заявил, что американская армия побеждает, пообещал, что контроль над иранским воздушным пространством будет установлен в течение недели, и сообщил о проверке инцидента с ударом по школе для девочек в Иране. Подробнее — в подборке «Ъ».
Министр войны США Пит Хегсет
Фото: Konstantin Toropin / AP
Об успехах США
США побеждают в ходе военной операции в Иране.
Подлодка США подбила в Индийском океане иранский военный корабль, который считал себя в безопасности в международных водах. Это первый случай поражения вражеского корабля американской торпедой со времен Второй мировой войны. «Как и в той войне, мы сражаемся за победу».
Главу иранского военного подразделения, который отвечал за организацию убийства Дональда Трампа, выследили и убили. Трамп «смеется последним».
Средства ПВО США и наших союзников имеют большой запас прочности, мы можем поддерживать боевые действия столько, сколько потребуется.
США расследуют информацию об ударе по школе для девочек в Иране.
Перехват запущенной в Иране ракеты в Турции не приведет к применению 5-й статьи НАТО.