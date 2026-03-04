Субмарина ВМС США потопила иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки

Иранский военный корабль был атакован в Индийском океане американской подводной лодкой. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Американская подлодка потопила иранский военный корабль, который думал, что в международных водах он в безопасности. Но нет, его потопила торпеда», — сказал господин Хегсет.

По информации СМИ, у берегов Шри-Ланки был атакован иранский фрегат Dena типа Moudge Южного флота ВМС Ирана. В Сети также распространялись предположения, что под удар попал корвет «Шахид Саяд Ширази» (Shahid Sayyad Shirazi), который недавно участвовал в совместных с Россией маневрах в Оманском заливе. Однако позднее Пентагон опубликовал видео, согласно которому был атакован именно фрегат Dena.

Предположительно, на борту было не менее 180 человек. ВМС и ВВС Шри-Ланки развернули спасательную операцию. Представители ланкийских властей отмечали, что получили данные о тонущем корабле, при этом вооруженные силы страны не заметили в районе других военных кораблей или самолетов.

Reuters уточняет, что были спасены 32 человека, также из воды подняли несколько тел. Выживших доставили в больницы Шри-Ланки. Иранский фрегат затонул.