Пентагон объявил о новом этапе операции США против Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции, посвященной атаке США и Израиля на Иран, объявил о новом этапе военной операции. Ее цель — взять под полный контроль небо над Ираном.

«Начиная с прошлой ночи, и это завершится через несколько дней, меньше чем через неделю, двое самых мощных ВВС в мире возьмут под контроль иранское небо», — сказал Пит Хегсет (цитата по CNN).

«Прошло всего четыре дня, а результаты невероятны. — заявил господин Хегсет. — Мы только начали охотиться, деморализовывать, уничтожать и сводить на нет их силы».

«На подходе еще больше волн большей силы. Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся, — сказал он. — Еще больше бомбардировщиков и истребителей прибывают уже сегодня».

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн добавил, что с США начнут наносить удары на «более значительную глубину» территории Ирана с целью создать пространство для маневра. «Мы без проблем можем продолжать эту операцию насколько долго, насколько это потребуется», — заявил Пит Хегсет.