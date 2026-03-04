Власти Турции заявили о перехвате запущенной из Ирана ракеты

В восточной части Средиземного моря была обнаружена баллистическая ракета, которая направлялась в сторону воздушного пространства Турции. Она была запущена из Ирана, заявило Минобороны Турции. Обломки ракеты упали в районе Дертйол провинции Хатай на юге Турции.

Ракета пересекла воздушное пространство Ирака и Сирии, после чего была перехвачена и нейтрализована системами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Никто не пострадал, следует из пресс-релиза турецкого Минобороны.

«Каждый шаг, предпринимаемый для защиты нашей территории и воздушного пространства, будет предпринят решительно и без колебаний. Напоминаем, что мы оставляем за собой право ответить на любое враждебное отношение к нашей стране»,— заявили в Минобороны Турции. Ведомство призвало стороны воздержаться от распространения конфликта на Ближнем Востоке. Турция продолжит консультации с НАТО и другими союзниками по этому вопросу, добавили в министерстве.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока. Из-за эскалации в регионе власти Турции ограничили пересечение границы с Ираном на трех КПП.