Житель Джанкойского района осужден на 13 лет за растление ребенка

Джанкойский суд приговорил 33-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений сексуального характера против пятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый в июле 2025 года совершил преступления сексуального характера в отношении внучки своей сожительницы — девочки 2020 года рождения.

Суд, учтя позицию государственного обвинителя, назначил виновному 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно мужчину ожидает ограничение свободы на один год после освобождения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина