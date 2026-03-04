Житель Джанкойского района осужден на 13 лет за растление ребенка
Джанкойский суд приговорил 33-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений сексуального характера против пятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый в июле 2025 года совершил преступления сексуального характера в отношении внучки своей сожительницы — девочки 2020 года рождения.
Суд, учтя позицию государственного обвинителя, назначил виновному 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно мужчину ожидает ограничение свободы на один год после освобождения.
Приговор пока не вступил в законную силу.