В Новороссийске снова звучит сирена

В Новороссийске вновь включили сирену из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в социальных сетях мэра, на официальной странице администрации, на радио «Новая Россия» (104 ФМ) и телеканале «Новороссийск».

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети»,— подчеркнул глава города.

UPD: Сигнал атаки БПЛА отменен в 16:16. Беспилотная опасность сохраняется.

Алина Зорина