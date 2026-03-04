Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске повторно включили сирены из-за атаки БПЛА

Ракетная опасность в Новороссийске отменена, но действует тревога из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в 15:33 4 марта.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Новороссийске повторно заработала система оповещения населения, слышны сирены. Жителей и гостей города призвали соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями представителей власти.

Угроза по БПЛА была объявлена на территории Новороссийска в районе 13:00.

