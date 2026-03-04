В Ростове полиция проверит инцидент со стрельбой и запугиванием хозяев собак

В Ростове-на-Дону полиция проверит информацию о правонарушениях в отношении владельцев собак в микрорайоне Суворовском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее в средствах массовой информации появились публикации, в которых сказано, что трое неизвестных стреляют из окна иномарки, чтобы напугать хозяев, выгуливающих питомцев без поводков.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении МВД.

Константин Соловьев