В Сочи отражают атаку БПЛА

В Сочи введен статус «атака», в городе звучат сирены, идет отражение атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Укройтесь в глухих помещениях или заглубленных местах, уйдите с набережных и ждите отмены сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!"» — говорится в сообщении.

Жителей просят не выкладывать фото и видео работы ПВО и специальных служб в социальных сетях. Рекомендуют быть бдительными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Алина Зорина