В Сочи введен статус «Атака»: звучат сирены, горожан призывают к укрытию

В Сочи ввели статус «Атака», сирены предупреждают жителей и гостей города о повышенной угрозе. В официальном сообщении уточняется, что тревога не является учебной и требует немедленных действий, сказано в сообщении главы курорта Андрея Прошунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты рекомендуют всем находящимся в городе укрываться в помещениях без окон или заглубленных помещениях, а также покинуть набережные и открытые пространства. Горожанам и туристам необходимо сохранять спокойствие и ждать официального речевого оповещения об отмене сигнала «Внимание всем!».

Профильные службы напоминают, что публикация фото и видео работы ПВО и специальных служб запрещена, так как это может мешать оперативной работе экстренных служб и создавать угрозу безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации специалисты советуют немедленно звонить по номеру 112. Спасатели и сотрудники экстренных служб продолжают мониторинг обстановки и координируют действия для обеспечения безопасности населения.

Городские службы подчеркивают, что соблюдение правил поведения в период действия статуса «Атака» минимизирует риски для граждан и позволяет оперативно реагировать на любые инциденты. Жителям и гостям города рекомендуется строго следовать инструкциям специалистов и воздерживаться от выхода на улицу до отмены тревоги.

Мария Удовик