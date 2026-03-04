В Ростовской области количество самозапретов на кредиты выросло на 14,1%

По итогам февраля текущего года общее количество самозапретов на привлечение кредитов жителями Ростовской области увеличилось на 14,1% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как говорится в сообщении бюро, за месяц в регионе жители установили 38,7 тыс. самозапретов на кредиты. Регион находится на пятом месте в топ-30 рейтинга динамики количества самозапретов. «Рост количества обращений граждан за самозапретами в феврале по сравнению с предыдущим месяцем обусловлен, прежде всего, длинными новогодними праздниками в январе. С сезонным фактором связано и увеличение в феврале по сравнению с январем показателя очного снятия самозапретов в МФЦ»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева