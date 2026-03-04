В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Граждан просят не подходить к окнам и укрыться в помещении со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Если сирена застала на улице, необходимо спрятаться в цоколе ближайшего здания, на парковке, в тоннеле или в подземном переходе.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной»,— отметил мэр.

«Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Сочи временно ограничили полеты воздушных судов для обеспечения безопасности.

Алина Зорина