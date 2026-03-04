Ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи временно ограничили полеты воздушных судов для обеспечения безопасности. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Ограничения введены для гарантии безопасности полетов пассажирских судов. После отмены запрета все службы аэропорта готовы возобновить работу. Обо всех изменениях в расписании пассажиров уведомят авиакомпании.

Администрация аэропорта Сочи просит граждан с уважением относиться к окружающим и не занимать кресла в терминале вещами и багажом, а также уступать места женщинам, пожилым людям и детям. В здании работает бесплатная комната матери и ребенка, возле санузлов установлены фонтанчики с питьевой водой.

Актуальную информацию ожидающие могут получить у авиакомпании, на онлайн-табло или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Алина Зорина