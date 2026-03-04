Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: обеление экономики не должно препятствовать законопослушному бизнесу

В России следует продолжать работу над обелением экономики, однако этот процесс не должен создавать барьеры для законопослушного бизнеса. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Следует также обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов, работать над обелением экономики в целом»,— указал господин Путин на коллегии МВД. По его словам, это одна из важнейших задач правительства.

В конце января Минфин подготовил перечень мер по обелению экономики. В список, в частности, входит проект о лимите по внесению наличных в банкомат. Документ также предусматривает снижение доли теневого сектора в экономике на 1,5 пункта за три года с нынешних 10-12% и дополнительные доходы бюджетов до 1 трлн руб.

Новости компаний Все