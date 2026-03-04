Путин: обеление экономики не должно препятствовать законопослушному бизнесу

В России следует продолжать работу над обелением экономики, однако этот процесс не должен создавать барьеры для законопослушного бизнеса. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Следует также обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов, работать над обелением экономики в целом»,— указал господин Путин на коллегии МВД. По его словам, это одна из важнейших задач правительства.

В конце января Минфин подготовил перечень мер по обелению экономики. В список, в частности, входит проект о лимите по внесению наличных в банкомат. Документ также предусматривает снижение доли теневого сектора в экономике на 1,5 пункта за три года с нынешних 10-12% и дополнительные доходы бюджетов до 1 трлн руб.