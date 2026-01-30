Минфин России подготовил меры по обелению экономики

Министерство финансов России подготовило меры по обелению экономики и передало их в аппарат правительства для проработки. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба ведомства.

В соответствии с планом по обелению отдельных секторов российской экономики идет работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат, рассказали в Росфинмониторинге. Над проектом по обелению экономики работают Минфин с участием Росфинмониторинга, «других заинтересованных органов государственной власти и Банка России», следует из сообщения ведомства.

План структурных изменений российской экономики до 2030 года охватывает занятость, потребление, инвестиционный климат, технологическое развитие, внешнюю торговлю, обеление экономики, оборону и безопасность. В том числе документ предполагает снижение доли теневого сектора в экономике на 1,5 пункта за три года с нынешних 10-12% и дополнительные доходы бюджетов в размере до 1 трлн руб.

