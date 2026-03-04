В Новороссийске объявлена ракетная опасность
На территории Новороссийска объявили ракетную опасность, звучит сирена. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Жителей просят не подходить к окнам и укрыться в помещении со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Если сирена застала на улице, следует спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.
Не стоит укрываться под автомобилями или под стенами зданий. От взрывной волны сверху может упасть много стекол. Безопасное расстояние от таких строений — 30–50 м.
«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети»,— отметил мэр.
UPD: Ракетная опасность отменена в 14:51 мск.