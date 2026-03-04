В Сочи с 16 марта изменится режим работы платных парковок

С 16 марта в Сочи начнет действовать обновленный режим работы системы платных парковок. Власти города пересмотрели параметры ее функционирования после анализа дорожной ситуации и с учетом обращений жителей, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В первую очередь специалисты ввели авансовое парковочное разрешение стоимостью 660 руб. в месяц. Оно позволяет автовладельцам оставлять транспортное средство на улично-дорожной сети рядом с домом по месту регистрации. Таким образом, ежемесячный абонемент для жителей стал почти в 10 раз дешевле по сравнению с ранее действовавшими условиями.

Дополнительно власти реализовали меры поддержки для защитников Отечества. Участники специальной военной операции, а также члены семей погибших военнослужащих освобождены от платы за пользование парковочным пространством. Для многодетных семей льготы сохранены в полном объеме.

Одновременно специалисты сократили количество платных парковочных зон на территории города и уменьшили продолжительность платного периода в будние дни. Теперь плата взимается с 09:00 до 18:00. В выходные и официальные праздничные дни парковки остаются бесплатными для всех пользователей.

В администрации подчеркивают, что работа по совершенствованию системы и контролю за соблюдением правил дорожного движения продолжается. Обновленные меры направлены на формирование более комфортной транспортной среды и снижение финансовой нагрузки на горожан.

Мария Удовик