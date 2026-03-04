Белгородские власти выделяют 166 млн на достройку школы в Яковлевском округе

Министерство строительства Белгородской области объявило аукцион на достройку средней общеобразовательной школы № 4 в городе Строитель Яковлевского округа. Начальная цена контракта — 166,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам 20 апреля 2026 года, завершить их — 1 февраля 2027-го. За это время ему предстоит выполнить строительно-монтажные работы в четырехэтажной школе на 1,1 тыс. человек. Общая площадь объекта — 33,3 тыс. кв. м. Победитель тендера обязан провести наружные сети и наладить работу систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения, электроснабжения, вентиляции. Также он должен благоустроить и озеленить территорию. Гарантийный срок на работы составляет пять лет.

Заявки на аукцион принимаются до 11 марта, итоги подведут 12 марта.

Концепцию строительства СОШ №4 в Яковлевском округе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утвердил в сентябре 2023 года. Вложения в возведение объекта оценивались в 1,3 млрд руб. из бюджетов различного уровня. Согласно проекту, в школе предусмотрены два спортивных и тренажерный залы, кабинет хореографии, два бассейна (6х10 м — для учеников начальных и 10х25 м — для учащихся 5-11 классов и жителей), а также столовая, пищеблок, мастерские для уроков технологии, библиотека, тир и лаборатории робототехники и 3D-моделирования.

В январе 2026 года господин Гладков приезжал на стройплощадку школы и по результатам своего визита назвал объект «сложным»: «Первый подрядчик нас сильно подвел. Мы его заменили. Но по независящим от нас причинам проблемы возникли и у второй подрядной организации». В 2022 году за работы взялось петербургское ООО «Даля» Никиты Бондаря за 1,3 млрд руб. Контракт предполагал, что компания подготовит проектную документацию, выполнит инженерные изыскания и построит школу. В декабре 2023 года соглашение расторгли. К тому моменту они были исполнены на 106 млн руб. и полностью оплачены. Вторым подрядчиком стало ООО «Еврострой». В августе 2025-го гендиректор и основной владелец компании Эдгар Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе. В декабре «Еврострой» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за несоблюдения сроков капремонта воронежской школы.

В конце февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области повторно ищут подрядчика для строительства школы за 846 млн руб. Заявки на конкурс принимаются до 16 марта.

Кабира Гасанова