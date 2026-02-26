В Воронежской области повторно ищут подрядчика для строительства школы за 850 млн

Администрация Хохольского района Воронежской области объявила повторный открытый конкурс на строительство школы в поселке опытной станции ВНИИК Петинского сельского поселения. Начальная цена контракта составляет 846 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно проекту, учебное заведение рассчитано на 220 учеников и 31 преподавателя. В здании предусмотрены два вестибюля, три гардеробные, помещение охраны, библиотека, зрительный зал на 155 мест, столовая, спортивный зал с инвентарной, а также медицинские кабинеты. Победителю тендера предстоит возвести основное здание школы с отделкой и инженерными системами (водо- и электроснабжение, вентиляция, пожарная сигнализация, видеонаблюдение), построить котельную, автостоянку, станцию водоподготовки, септики, а также благоустроить и озеленить прилегающую территорию с учетом доступной среды для маломобильных групп населения.

Работы финансируются из областного и местного бюджетов. Их необходимо выполнить в пять этапов до 1 декабря 2027 года. Гарантийный срок на объект составит пять лет. Заявки на повторный конкурс принимаются до 16 марта, итоги планируется подвести 19 марта.

Предыдущий конкурс на строительство школы с аналогичной начальной ценой 829,6 млн руб. был объявлен в начале февраля, однако 20 февраля закупку отменили.

Ульяна Ларионова