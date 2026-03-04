Задолженность Ростовского элеватора «Ковш» частично реализована на аукционе

Конкурсный управляющий ООО «Ростовский портовый элеватор "Ковш"» реализовал на торгах часть дебиторской задолженности компании на 23 млн руб. Общая сумма долга составляла около 730 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На торги были выставлены краткосрочные долговые обязательства перед элеватором со стороны юридических и физических лиц, которые признаны банкротами. Общее количество лотов — семь. Общая начальная цена продажи составляла 656,3 млн рублей.

Самый крупный лот на сумму 258,5 млн руб.. имевший прямое отношение к претензиям к бывшему гендиректору «Ковша» Рубену Айвазяну, был выставлен по начальной цене 218,139 млн руб.

С торгов было продано два лота.

Так, индивидуальный предприниматель из Саратовской области Виктор Мавлютов купил права требования к ООО «Ростовский портовый элеватор» на сумму 20,8 млн руб. за 450 тыс. руб. Первоначальная цена лота была установлена в размере 18,7 млн руб.

Второй лот, включающий права требования к ООО «Тимашевский элеватор» на 2,16 млн руб., выкупил предприниматель из Нижнего Новгорода Александр Душевой почти за 38 тыс.руб. Начальная цена этого лота составляла 1,9 млн рублей.

По оставшимся пяти лотам торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Наталья Белоштейн