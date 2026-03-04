В Ростовской области задержаны участники вооруженного разбоя

В Обливском районе Ростовской области задержаны участники вооруженного разбойного нападения на частное домовладение. Фигуранты с применением силы похитили у хозяина дома имущество на 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полиции, нападение на дом в х. Синяпкин совершено 24 января 2026. Двое фигурантов, угрожая хозяину предметом, похожим на пистолет, нанесли ему множественные удары. После этого нападавшие вынесли из домовладения ценные вещи.

Один из нападавших задержан во время служебной командировки на территории другого региона. Второй подозреваемый — по месту проживания. По данным полиции, ранее он привлекался к уголовной ответственности и дал признательные показания.

«В ходе обысков изъяты часть похищенных денежных средств — 375 тыс. руб., мобильный телефон, нож, пистолет, а также элементы транспортного средства, использовавшегося при совершении преступления», — добавили в полиции.

Подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн