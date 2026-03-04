В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовались пробки из-за ремонта дороги
В Ростовской области на 1009-м км федеральной трассы М-4 «Дон» в южном направлении начались работы по восстановлению дороги. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из-за ремонта на дороге образовались пробки протяженностью до пяти километров. Дорожные службы проводят ямочный ремонт с поочередным перекрытием левой и правой полос движения.
Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты и учесть дополнительное время на поездку.