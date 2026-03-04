Сроки избрания верховного лидера Ирана еще не определили

Сроки избрания нового верховного лидера Ирана пока неизвестны. Об этом заявил Моджтаба Хосейни, член совета экспертов, занимающегося выборами. По его словам, есть несколько условий, которые нужно согласовать.

«Этот вопрос требует изучения перечня условий и консультаций, чтобы его решить, и тогда это дело будет выполнено»,— пояснил господин Хосейни (цитата по «РИА Новости»). Какие-либо подробности он не привел.

28 февраля США и Израиль начали операцию в Иране. При атаке был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Канал Iran International сообщил, что новым верховным лидером стал сын Али Хаменеи. Минобороны Израиля назвало любого лидера Ирана «целью для ликвидации».

