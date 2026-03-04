На Дону товарооборот маркетплейса Ozon вырос на 83%

В 2025 году товарооборот маркетплейса Ozon в Ростовской области вырос на 83% год к году. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития области (АИР). Услугами площадки пользуются 70% жителей региона.

«В среднем каждый покупатель заказывает на площадке в 1,5 раза чаще, чем год назад»,— отметили в АИР.

На малые города и села пришлось более 50% всех заказов в регионе. За этот период число доставок в этих населенных пунктах возросло почти втрое, а количество активных покупателей — на 80%.

На данный момент в регионе действуют два складских комплекса Ozon, которые обрабатывают 840 тыс. заказов в сутки. В перспективе этот показатель планируется увеличить до 1,5 млн заказов в сутки.

Совокупный оборот продавцов из Ростовской области на платформе в 2025 году составил 57 млрд руб.

Наталья Белоштейн