Пять человек погибли в иранской провинции Исфахан при ударах США и Израиля

Пять человек погибли в иранской провинции Исфахан в результате утренних ударов США и Израиля. Об этом сообщило Nour News со ссылкой на заместителя начальника службы безопасности и полиции провинции.

«В результате нападения США и сионистского режима сегодня утром на города Исфахан, Неджафабад, Ферейдуншехр, Мобареке, Аран-и-Бидголь, Кашан пять наших земляков были убиты»,— указано в сообщении агентства.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Исламская Республика наносит удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает «практически неограниченным» запасом боеприпасов и может вести войну с Ираном «вечно». По его словам, Исламская Республика уже потеряла флот и авиацию.

Подробности — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».