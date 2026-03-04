В Дубовском районе выявили ущерб лесам на 400 тысяч рублей

В Дубовском районе специалисты минприроды региона выявили незаконную вырубку шести белых акаций, ущерб от которой оценили в свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Правонарушение было выявлено на территории Романовского лесничества в ходе патрулирования лесного фонда. Личности подозреваемых установлены, отмечается в сообщении. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Административные штрафы за вырубку лесов составляют от 3 до 5 тыс. руб. и сумму возмещения ущерба. При использовании бензопил или транспорта размер штрафа увеличивается до 4-5 тыс. руб. с конфискацией орудий. За спил двух и более деревьев грозит уголовное наказание — до двух лет лишения свободы, штраф от 100 до 200 тыс. руб. и возмещение ущерба.

«Все леса в Ростовской области относятся к защитным – выполняют почвозащитные, водорегулирующие и водоохранные функции. Чтобы вырастить среднюю сосну, требуется от 6 до 10 лет напряженного и кропотливого труда лесоводов. На Дону в условиях жаркого, засушливого лета леса, в том числе и хвойные, требуют особого ухода и заботы», — отмечается в сообщении.

Константин Соловьев