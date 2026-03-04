«Инвестиции в здоровье сотрудников дают измеримый результат»

В 2025 году Wellhub (американская корпорация, занимающаяся программами здоровья и фитнеса) опубликовала итоги глобального исследования в сфере корпоративного благополучия. Исследование, которое включало опрос более чем 5 тыс. сотрудников по всему миру, показало, что почти половина респондентов считает работу главным источником стресса. По мнению экспертов, компании должны воспринять это как сигнал, чтобы удерживать сильных сотрудников и снижать текучесть кадров. Рекрутеры констатируют, что работники все чаще уходят не из-за денег, а из-за чувства безразличия работодателя. Одним из ключевых трендов становится человекоцентричность. В свою очередь и сотрудники ждут не только высоких зарплат, но и персонализированных льгот, заботы о своем здоровье и гибкости от работодателя. О том, почему здоровье сотрудников — стратегическая инвестиция, чем важен человекоцентрический подход при внедрении корпоративных программ укрепления здоровья на предприятиях и какие хронические заболевания наиболее характерны для южных регионов страны — в интервью «Review. Юг России» рассказала к. м. н., доцент, врач-терапевт, врач-кардиолог, председатель межведомственной рабочей группы по здоровьесбережению трудоспособного населения Ростовской области, региональный представитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков в Ростовской области Татьяна Таютина.

Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

— С чего, на ваш взгляд, должно начинаться внедрение корпоративной программы укрепления здоровья на крупном промышленном предприятии?

— Внедрение корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников на крупном промышленном предприятии должно начинаться с их комплексной диагностики. Тут, в первую очередь, важно оценить структуру заболеваемости сотрудников, уровни временной нетрудоспособности, производственные и поведенческие риски, а также психосоциальные факторы на рабочем месте, включая нагрузку, стресс и баланс работы и личной жизни. Такой анализ позволяет определить реальные точки управляемого воздействия.

Следующий этап — это формирование приоритетов с учетом специфики производства и состава коллектива. В крупных промышленных компаниях остается особенно актуальной работа с модифицируемыми факторами риска, в том числе — с табакокурением.

Здесь важно применять не только запретительные меры, но и современные подходы к снижению вреда, основанные на медицинской экспертизе, а также учитывать поэтапное снижение рисков для курильщиков, не мотивированных на отказ. Концепция снижения вреда предполагает поддержку в отказе от курения как приоритетную цель, а также информирование о рисках и возможностях уменьшения негативных последствий для здоровья для тех, кто в противном случае продолжил бы курение. Такой подход позволяет учитывать реальное поведение людей и повышает эффективность корпоративных программ.

При этом важным условием перехода к модели снижения рисков является формирование соответствующей регуляторной среды: менее вредные альтернативы должны быть легально доступны, качественно регулируемы и сопровождаться достоверной информацией для потребителей. Сбалансированное регулирование, основанное на оценке относительных рисков, позволяет компаниям внедрять корпоративные программы в логике поэтапного снижения вреда, а не исключительно запретительных мер.

Ключевым условием остается поддержка руководства и включение программы в стратегию предприятия. При наличии измеримых целей и системы мониторинга корпоративное здоровье становится управляемым процессом, который способствует снижению факторов риска развития хронических заболеваний, повышению устойчивости здоровья персонала и росту производственной эффективности.

— На каких заболеваниях стоит акцентировать внимание в корпоративных программах на юге России, исходя из региональных особенностей? Какие поведенческие факторы риска наиболее характерны для работающего населения Ростовской области и требуют первоочередной модификации?

На юге России, как и в других регионах нашей страны, на первом месте в структуре ХНИЗ (хронические неинфекционные заболевания, «Review. Юг России») находятся сердечно-сосудистые заболевания, на втором — злокачественные новообразования, на третьем — хронические неспецифические заболевания легких. Завершает список — сахарный диабет. Соответственно, главный акцент в корпоративных программах должен быть сделан на них.

Поведенческие факторы риска, наиболее характерные для работающего населения Ростовской области и требующие первоочередной модификации, также не отличаются от общероссийской тенденции: стресс, курение, низкая физическая активность, нерациональное питание, отсутствие контроля за уровнем артериального давления, глюкозы и холестерина.

— Какую роль в модификации рисков играет ранняя диагностика и насколько эффективно диспансеризация на предприятиях позволяет выявлять хронические неинфекционные заболевания на начальных стадиях?

— Ключевую роль в модификации рисков играет ранняя диагностика. Она позволяет выявлять отклонения до того, как они переходят в клинически выраженное заболевание. Большинство хронических неинфекционных заболеваний развиваются постепенно и на ранних этапах протекают бессимптомно. Повышенное артериальное давление, нарушения углеводного и липидного обмена, избыточная масса тела долгое время не вызывают выраженных жалоб, но уже формируют основу для снижения работоспособности и будущих осложнений. Если выявить эти изменения своевременно, работодатель получает возможность воздействовать на управляемые факторы риска через программы питания, физической активности, управления стрессом и отказа от табакокурения.

Эффективным инструментом первичного выявления факторов риска и ранних стадий хронических неинфекционных заболеваний является диспансеризация на предприятиях. Но это при условии, что она встроена в системную программу, а не ограничивается формальным осмотром. Ценность диспансеризации заключается не только в диагностике, но и в последующей маршрутизации сотрудников, динамическом наблюдении и сопровождении изменений образа жизни.

Когда результаты обследований анализируются на уровне коллектива, предприятие получает объективную картину рисков и может принимать управленческие решения на основе этих данных.

Таким образом, если резюмировать, то ранняя диагностика — это не просто медицинская процедура, а часть стратегии корпоративного здоровья, позволяющая предупредить развитие заболеваний, снизить потери рабочего времени и повысить устойчивость персонала в долгосрочной перспективе.

— Какие подходы к управлению факторами риска демонстрируют наибольшую эффективность в корпоративной среде? Почему?

— В модификации рисков необходим человекоцентричный подход с принятием умных и гибких решений. Только он позволит человеку сделать осознанный выбор в пользу собственного здоровья.

— Как вы оцениваете отношение врачебного сообщества Ростовской области к корпоративным программам укрепления здоровья? Воспринимаются ли они как эффективный инструмент профилактики?

— В последнее время вопросы корпоративного здоровья достаточно активно обсуждаются, в том числе врачебным сообществом региона, так как основные факторы риска ХНИЗ формируются в образе жизни и условиях труда человека. Корпоративное здоровье позволяет предупреждать заболевания, а не лечить их осложнения. Медицинские показатели, в свою очередь, напрямую влияют на продуктивность и затраты компании. Кроме того, в рамках вопросов здоровьесбережения работающего населения врач взаимодействует не только с пациентом, но и с коллективом в целом.

— Какие ключевые качественные изменения в цифровизации медицины вы могли бы отметить за последнее время?

— В настоящее время определена единая цифровая платформа «Здоровье», основанная на цифровом профиле гражданина. Для пациентов это означает единый доступ ко всем медицинским услугам через один портал, удобное хранение всех медицинских документов (история болезни, результаты обследований, назначения, полис) в электронном виде в ЕГИСЗ. Кроме того, налажено межсистемное взаимодействие, при помощи которого платформа ЕГИСЗ обменивается информацией с лабораторными, диагностическими, аптечными и другими сервисами.

— Существует ли корреляция между возрастом врача и его готовностью использовать телемедицину? Как меняется роль врача в эпоху цифровизации? Какие функции остаются исключительно человеческими?

— На мой взгляд, связь использования телемедицины с возрастом врача вряд ли есть. Все дело в том, есть ли желание специалиста приобретать новые нестандартные знания и умения. На современном этапе активно разрабатываются и внедряются модели цифровых компетенций для различных категорий медицинских работников. Эти модели позволят определить необходимые навыки и знания, а также адаптировать образовательные программы к потребностям конкретных групп работников. При этом персонифицированный подход к пациенту и его болезни остаются исключительно человеческой функцией.

— Как измерить экономическую эффективность корпоративных программ?

— Экономическая эффективность корпоративных программ оценивается через конкретные показатели, которые понятны бизнесу и уже используются в управлении. В первую очередь — это уровень временной нетрудоспособности и количество дней на больничном, показатели презентеизма, текучесть кадров, производительность труда и косвенные затраты, связанные со снижением работоспособности сотрудников. Международные исследования показывают, что возврат инвестиций в программы корпоративного здоровья в перспективе трех-пяти лет может составлять от одного к трем до одного к шести. При этом сокращение временной нетрудоспособности в среднем достигает нескольких дней на одного сотрудника в год, что в масштабах компании дает ощутимый экономический эффект.

— Насколько быстро работодатель может оценить обратный эффект от инвестиций в здоровье сотрудников?

— Первые результаты этой работы работодатель может увидеть достаточно быстро, особенно если программа включает управление стрессом и психосоциальными факторами. Улучшение самочувствия и вовлеченности сотрудников отражается на снижении краткосрочных потерь рабочего времени. Более выраженный и устойчивый экономический эффект формируется в среднесрочной перспективе, когда снижаются поведенческие и физиологические факторы риска хронических заболеваний. Поэтому инвестиции в здоровье сотрудников следует рассматривать как стратегическое решение с накопительным и измеримым результатом.

— Как вы оцениваете уровень взаимодействия региональной власти, работодателей и медицинского сообщества на юге России? Каких результатов удалось достичь благодаря созданию межведомственной рабочей группы?

В течение последних шести месяцев в рамках работы межведомственной рабочей группы налажено взаимодействие с министерством здравоохранения Ростовской области, региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты Ростовской области. Сегодня вполне можно говорить о выстроенной экосистеме межведомственного взаимодействия по вопросам здоровьесбережения работающего населения.

Беседовал Сергей Алексеенко