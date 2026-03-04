Краснодарская таможня пресекла контрабанду прегабалина из Индии

Сотрудники Краснодарской и Центральной почтовой таможен пресекли контрабанду сильнодействующего препарата из Индии. В ходе осмотра почтового отделения в Краснодаре была обнаружена посылка, содержащая 1995 капсул с маркировкой «PREBASUN-450».

Получатель посылки, 23-летний проводник поездов, признался, что заказ делался совместно со знакомым, также проживающим в Краснодаре. По результатам экспертизы установлено, что капсулы содержали 897,75 г «Прегабалина», включенного в перечень сильнодействующих веществ, подлежащих контролю на территории России, сообщил заместитель начальника таможни Дмитрий Дрожжин.

Краснодарской таможней возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда сильнодействующих веществ группой лиц по предварительному сговору. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Вячеслав Рыжков