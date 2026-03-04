Спасатели извлекли водителя из перевернувшейся «Мазды» на трассе Сочи—Адлер

В Сочи спасатели МЧС России оказали помощь водителю, пострадавшему в аварии на федеральной трассе А-147. Авария произошла 3 марта на участке дороги Сочи—Адлер в районе «Красного штурма», сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Фото: ЮРПСО МЧС России

По информации ведомства, легковой автомобиль «Мазда» съехал с проезжей части и перевернулся. Машина упала крышей в ливневую канализацию и получила значительные механические повреждения. Внутри находился водитель, который оказался зажат в деформированном кузове и не мог самостоятельно выбраться.

Спасатели Хостинского подразделения оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты оценили обстановку, обеспечили безопасность работ и с применением специального оборудования деблокировали пострадавшего. 19-летнего жителя Москвы специалисты извлекли из искореженного автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Медики диагностировали у молодого человека травмы спины и шейного отдела позвоночника. Его госпитализировали для дальнейшего обследования и лечения.

Ранее аналогичное происшествие произошло в станице Михайловской Курганинского района, где автомобиль «Лада» съехал в реку Чамлык. Спасатели прибыли на место, провели осмотр и извлекли из транспортного средства тела двух молодых людей. Сотрудники экстренных служб передали погибших представителям правоохранительных органов для проведения процессуальных действий.

Специалисты МЧС напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима и повышенной внимательности на сложных участках федеральных трасс.

Мария Удовик