«Уральские авиалинии» подтвердили рейс ОАЭ—Сочи с пересадкой

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнит 4 марта вывозной рейс из ОАЭ в Сочи. Перевозчик включил этот маршрут в программу из четырех рейсов, запланированных на указанную дату, сообщает пресс-служба авиаперевозчика в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Компания организует перелеты в Домодедово и Кольцово с использованием обходных маршрутов и дополнительной технической посадкой в Навои (Узбекистан). Рейс в Сочи авиаперевозчик выполнит по маршруту Рас-эль-Хайма—Шарм-эль-Шейх—Сочи. Вылет запланирован на 22:45.

Представители перевозчика уточнили порядок отправки пассажиров. В первую очередь специалисты оформят к вылету пассажиров с билетами на 1 марта, затем — на 2 и 3 марта. Специалисты компании координируют формирование списков и распределяют места с учетом даты первоначального вылета.

Перевозчик также разъяснил логистические условия: пассажирам необходимо самостоятельно добраться до аэропорта Рас-эль-Хайма. Авиакомпания не предусматривает централизованный трансфер до воздушной гавани.

Ранее «Аэрофлот» запланировал на 4 марта два вывозных рейса из ОАЭ, один из которых направлен в Краснодар. Самолет вылетит из Дубая в 09:00 по местному времени и выполнит промежуточную посадку для дозаправки в Анталье. До 8 марта перевозчик отменил региональные рейсы в и из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара. Специалисты авиакомпании организуют доставку пассажиров в пункты назначения со стыковкой в Москве.

Мария Удовик