Ученые зафиксировали восстановление популяций русского осетра в Азовском море

В Азовском море завершилась первая траловая съемка года, в которой приняли участие ихтиологи, физиологи, генетики и гидрологи. Об этом сообщает пресс-служба Южного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Ученые выяснили, что пиленгас (семейства кефалевых) вновь формирует плотные и протяженные зимовальные скопления в акватории. Особи обнаружены практически во всем море, а массовые концентрации зафиксированы в центральной части. В уловах чаще всего встречались экземпляры размером 56-67 см.

Значительные изменения, как отмечается в сообщении, произошли с популяцией русского осетра. На большинстве станций в траловых уловах присутствовал русский осетр, включая особи длиной до 135 см. Сейчас запас русского осетра в Азовском море достиг уровня, при котором рыбы снова начали формировать зимовальные скопления в традиционных районах северо-западной части моря. Соответствующее явление не отмечалось уже более 20 лет. При этом отмечается устойчивое накопление в популяции русского осетра особей промысловых размеров.

Во время рейса ученые также измеряли гидрологические характеристики морской среды и отбирали биологические образцы для анализа физиологического и биохимического состояния производителей камбалы-калкан, пиленгаса и тюльки перед нерестом. Ученые планируют проанализировать собранные данные и разработают прогнозы по численности промысловых видов. На основе этих прогнозов будут подготовлены рекомендации по эффективным методам и объемам вылова.

Константин Соловьев