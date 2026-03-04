В Новочеркасске задержан студент по подозрению в поджоге двух электроподстанций

Оперативники УФСБ России по Ростовской области задержали студента одного из вузов Новочеркасска, который произвел поджоги двух городских электроподстанций. Об этом сообщает пресс-служба управления. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

Установлено, что действия новочеркасского студента координировались неустановленными лицами через Telegram-канал. Кураторы ставили ему задачи по совершению акций в ущерб безопасности РФ.

«За совершение поджогов студенту было обещано вернуть денежные средства, которые он ранее передал мошенникам, а также освободить от несуществующего уголовного преследования, за якобы совершенный им перевод денежных средств на нужды вооруженных сил Украины»,— отметили в УФСБ.

По заданию кураторов фигурант приобрел необходимые для поджогов инструменты и ГСМ. Для отчета перед заказчиками студент снимал на видео весь преступный процесс.

Подозреваемый заключен под стражу.

Наталья Белоштейн