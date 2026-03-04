На Дону выдали 450 тысяч сертификатов на маткапитал за 19 лет

За 19 лет действия программы материнского капитала в Ростовской области сертификаты на его получение получили 450 тыс. семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2025 году сертификаты на материнский капитал получили 16,5 тыс. родителей, а с начала 2026 года — почти 2,4 тыс. жителей региона.

Отмечается, что получатели материнского капитала могут направить его на улучшение жилищных условий, ежемесячную выплату, образование детей, реабилитацию детей-инвалидов, накопительную пенсию, а также получить в виде единовременной выплаты остаток маткапитала, не превышающий 10 тыс. руб.

Наталья Белоштейн