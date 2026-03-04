«Сегодня жильцы часто не понимают, за что именно они платят»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России опубликовало проект постановления о введения перечня организаций, наделенных правом обслуживания лифтов в многоквартирных домах. Согласно документу, правительство предлагает ввести типовую форму договора на техобслуживание лифтов и оборудования, а также методические указания о порядке расчета размера платы за такие работы. Как считает председатель комитета по ЖКХ и жилищному реформированию Ростовского областного отделения «Опоры России», основатель УК «Жилкомресурс» и ООО «Уровень», зампредседателя общественного совета при министерстве ЖКХ региона Георгий Гудадзе, если инициатива не приведет к жесткому фильтру допуска на рынок, то изменений не произойдет.



«Сегодня рынок обслуживания лифтов в многоквартирных домах находится в состоянии хронической деформации, и "косметическими мерами" ситуацию не исправить. Среди ключевых проблем можно выделить формальный контроль и снижение безопасности. Рынок перенасыщен компаниями, не способными обеспечивать безопасность. Многие организации фактически работают без достаточной материально-технической базы и кадрового ресурса.

Дело в том, что обслуживание лифтов, источника повышенной опасности, — это не клининг. Но конкуренция идет исключительно по цене, а в результате сокращаются регламентные работы, формально ведется документация и снижается качество диагностики. Контроль в сегменте преимущественно реактивный. Проверки чаще происходят после жалоб или аварий, а не в профилактическом режиме.

Если определение уполномоченного органа не приведет к жесткому фильтру допуска на рынок — изменений не произойдет. Критерии должны быть жесткими. В том числе, подтвержденный штат аттестованных специалистов, наличие собственного аварийного фонда оборудования, круглосуточная диспетчеризация, подтвержденная финансовая устойчивость, страхование ответственности и отсутствие системных нарушений за последние годы.

Если применить действительно строгие критерии, в Ростовской области в перечень попадет ограниченное число компаний. И это нормально. Без очистки рынка от слабых игроков безопасность обеспечить невозможно.

Лучше меньше компаний, но профессиональных, чем десятки формально существующих подрядчиков. Без типового договора УК остаются в уязвимом положении. Сейчас значительная часть договоров составлена так, что ответственность подрядчика размыта: отсутствуют четкие сроки реагирования, не прописаны санкции за нарушения регламентов, ответственность ограничена формальными актами.

Кроме того, без прозрачности тарифы вызывают недоверие среди собственников. Сегодня жильцы часто не понимают, за что именно они платят, почему обслуживание старого лифта стоит дороже, и как в целом формируется структура затрат. Важно понимать, что если методические указания будут носить рекомендательный характер, рынок их просто проигнорирует.

Возможными последствиями принятия постановления станет рост цен. Вопрос в его обоснованности. Если требования будут в действительности усилены, стоимость услуг вырастет.

Это объективно, ведь квалифицированный персонал стоит дороже, а аварийный фонд требует инвестиций. Сегодня жильцы часто платят низкую цену за формальное обслуживание, которое не гарантирует безопасность.

Главным риском станет половинчатость решений. Если не будет реального допуска по строгим критериям, жесткого контроля, обязательного типового договора и прозрачной методики тарификации, то документ станет очередной нормой "для отчета", не меняющей сути проблем. Реформа необходима, но она должна быть глубокой, жесткой и системной. Иначе рынок продолжит деградировать, а ответственность будет наступать только после чрезвычайных происшествий».