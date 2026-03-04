Жителя Крыма задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Крыму задержан гражданин РФ 1988 года рождения по подозрению в передаче украинской разведке данных о расположении российских военных подразделений и техники, по которым впоследствии наносились ракетные удары, сообщает «Интефакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, мужчина через мессенджер Telegram установил конфиденциальные контакты с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передавал сведения о местах дислокации военнослужащих, вооружения и техники РФ, а также о социально-политической обстановке на полуострове с целью дестабилизации. Кроме того, он публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал к диверсионно-террористической деятельности против России и негативно высказывался о руководстве, жителях Крыма и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

По факту действий задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности) и ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). В ЦОС отметили, что за последние две недели это уже шестой случай выявления лиц, оказывающих помощь украинским спецслужбам. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество с иностранными государствами или организациями на конфиденциальной основе влечет уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вячеслав Рыжков