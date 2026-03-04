На Дону должностное лицо оштрафовали за продажу поддельного ветпрепарата

Суд в Ростовской области оштрафовал должностное лицо предприятия за продажу контрафактного ветеринарного препарата через маркетплейс. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что в ведомство обратился гражданин с жалобой на покупку в интернет-магазине лекарства для животных, которое не соответствовало законодательству. На основании обращения специалисты провели визит на предприятие, в результате которого подтвердили факт торговли поддельным препаратом на площадке маркетплейса. Должностному лицу предъявили обвинение по ч. 3 ст. 6.33 КоАП РФ (реализация фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных или незарегистрированных лекарственных средств в Интернете).

По постановлению суда должностному лицу был назначен штраф. В пресс-службе Россельхознадзора для «Ъ-Ростов» уточнили, что сумма штрафа составила 75 тыс. руб.

Константин Соловьев