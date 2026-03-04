В Азовском районе выявили применение на полях просроченного пестицида

В Азовском районе Ростовской области выявили нарушение применения средств защиты сельхозпродукции индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Специалисты ведомства установили, что сельхозпроизводитель проводил обработку посевов озимой пшеницы препаратом «Суперкилл, КЭ» с истекшим сроком годности. По данным действующего каталога пестицидов и агрохимикатов, допущенных к применению в России, регистрация этого средства завершилась в августе 2025 года. Предпринимателю вынесли предостережение.

Константин Соловьев