Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Азовском районе выявили применение на полях просроченного пестицида

В Азовском районе Ростовской области выявили нарушение применения средств защиты сельхозпродукции индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Специалисты ведомства установили, что сельхозпроизводитель проводил обработку посевов озимой пшеницы препаратом «Суперкилл, КЭ» с истекшим сроком годности. По данным действующего каталога пестицидов и агрохимикатов, допущенных к применению в России, регистрация этого средства завершилась в августе 2025 года. Предпринимателю вынесли предостережение.

Константин Соловьев

Новости компаний Все