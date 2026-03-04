Мошенники начали предлагать россиянам «горящие» туры в Сочи

Мошенники активизировали схему с продажей «горящих туров» на весенний период, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Потенциальным клиентам предлагают путевки на популярные курорты по заниженным ценам при условии полной предоплаты. Среди таких направлений Сочи.

По данным платформы, злоумышленники создают сайты-клоны известных турагентств либо получают доступ к аккаунтам реальных менеджеров в социальных сетях. Пользователям предлагают «срочные» предложения с существенными скидками на поездки в Египет, Турцию и Сочи, требуя 100% оплаты. После получения средств «турагент» прекращает связь, а сайт или профиль блокируется.

Основной целевой аудиторией схемы становятся семьи и частные клиенты, планирующие весенний отдых, особенно те, кто рассчитывает приобрести тур в последний момент. В марте, когда начинается активное бронирование поездок на весну и лето, интерес к подобным предложениям традиционно возрастает. В «Мошеловке» отмечают, что стремление сэкономить на фоне роста цен делает потребителей более уязвимыми к предложениям с ценами ниже рыночных.

Эксперты рекомендуют оформлять туры исключительно через официальные сайты крупных агентств или проверенных агрегаторов, а также проверять наличие туроператора в едином федеральном реестре и договора страхования ответственности. Поводом для настороженности должно стать требование перевести 100% предоплаты на банковскую карту физического лица, а не на расчетный счет юридического лица.

Вячеслав Рыжков