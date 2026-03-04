Поставки нефти с Ближнего Востока в КНР подорожали вдвое из-за эскалации в регионе

Ставки фрахта крупнотоннажных танкеров для перевозки нефти из стран Ближнего Востока в Китай выросли в начале марта в 1,9 раза. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании Clarksons. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Тегеран объявил о запрете на передвижение судов через Ормузский пролив.

На прошлой неделе стоимость фрахта супертанкеров класса VLCC (большие нефтевозы, которые вмещают до 2 млн баррелей) была на уровне $220 тыс. в сутки. 2 марта цена выросла до $425 тыс. в сутки. При этом одна из сделок была заключена по цене примерно $557 тыс. в сутки. Предложения судовладельцев на рынке достигают $744 тыс. в сутки, следует из данных Clarksons.

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что Иран будет сжигать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Иран готов «ударить по всем нефтепроводам в регионе», чтобы остановить экспорт нефти с Ближнего Востока, добавили в КСИР.

