С 7 по 9 марта загрузка отелей «Розы Хутор» превысила 60%

Загрузка отелей горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи в период выходных и праздничного дня 8 марта превысила 60% и продолжает увеличиваться. Об этом сообщили ТАСС в департаменте развития гостиничной инфраструктуры комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

По данным курорта, на даты с 7 по 9 марта уровень бронирования составляет около 62%, что на 10 процентных пунктов выше показателя за аналогичный период прошлого года. В департаменте отмечают, что спрос на размещение в праздничные дни формируется ежедневно. Текущую динамику связывают с длинными выходными в начале марта, которых не было годом ранее.

Сочи остается одним из наиболее востребованных туристических центров страны: в 2024 году курорт принял рекордные 8 млн человек, в 2025-м — 7,9 млн. По оценкам экспертов, к 2030 году турпоток может вырасти до 10 млн туристов ежегодно.

В летний сезон основной поток отдыхающих сосредоточен на морском и санаторно-курортном сегменте, тогда как зимой ключевыми точками притяжения становятся горнолыжные комплексы «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», созданные к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.

Вячеслав Рыжков