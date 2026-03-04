«В делах такой категории важно отделять эмоции от процессуальной реальности»

Краснодарский краевой суд привлек адвоката по назначению для Демьяна Кеворкьяна, обвиняемого в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, пишет «Ъ». Нанятый подсудимым адвокат Владимир Пантелеев игнорирует заседания, что привело к затягиванию процесса. Сам Кеворкьян на каждом заседании заявляет множество ходатайств, в том числе об отводе председательствующего судьи и гособвинителя. Судебный процесс с участием присяжных по «делу аниматоров» начался больше года назад — 10 февраля 2025 года. Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Сила Слова» Виталий Кацко рассказал «Ъ-Кубань», можно ли противостоять подобным способам затягивания процесса.

Виталий Кацко

Фото: предоставлено автором

«Определенные механизмы ускорить процесс предусмотрены законом. Если адвокат систематически не является в судебные заседания, суд вправе направить представление в адвокатскую палату для проверки обоснованности причин неявки. Если выяснится, что причины надуманные или не подтверждены документально, адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до лишения статуса. Параллельно суд вправе назначить защитника по назначению, чтобы право подсудимого на защиту не было нарушено. Если в деле участвует хотя бы один защитник, судебное заседание может продолжаться.

Если подсудимый заявляет множество ходатайств, которые, по сути, повторяют друг друга, судебная практика и разъяснения Пленума Верховного суда указывают, что злоупотребление процессуальными правами недопустимо. Суд вправе не рассматривать повторяющиеся, идентичные ходатайства, если они подаются изо дня в день и направлены исключительно на затягивание процесса.

Кроме того, при нарушении порядка в судебном заседании председательствующий судья имеет право удалить подсудимого из зала до стадии прений сторон и продолжить рассмотрение дела без его участия. Это крайняя мера, но закон ее допускает для обеспечения нормального хода процесса.

Что касается срока судопроизводства, то в делах такой категории важно отделять эмоции от процессуальной реальности. Если речь идет об убийстве, нескольких подсудимых и рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, то год рассмотрения — это в целом нормальный срок. Присяжных необходимо сформировать, обеспечить их явку, разъяснить права, исследовать большой объем доказательств, допросить свидетелей. Организационно такие процессы всегда длятся дольше обычных.

Таким образом, сам по себе срок рассмотрения около года для дела с присяжными нельзя считать чем-то экстраординарным. Однако при наличии признаков затягивания у суда есть законные инструменты реагирования — дисциплинарные меры в отношении защитника, назначение адвоката по назначению, пресечение злоупотреблений ходатайствами и обеспечение порядка в зале суда».